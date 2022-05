VIDEO: Jordi Alba bezorgt Barcelona zege bij Betis met heerlijke pegel

Het seizoen van Betis is sowieso al geslaagd na de bekerwinst, de sportieve bezoekers vormden voor de wedstrijd een erehaag voor de thuisploeg. Op het veld troffen beide ploegen in de 1e helft het kader. Araujo kopte op de lat, Barcelona ontsnapte ook toen Rodriguez de paal raakte.



De match brak pas open in het slotkwartier. Invaller Ansu Fati luisterde zijn rentree na een blessure op met een doelpunt, Bartra reageerde vrijwel meteen met een treffer tegen zijn ex-club.



Het venijn zat voor de thuisploeg in de staart. Diep in de toegevoegde tijd jaste Alba een voorzet in één tijd heerlijk tegen het net.