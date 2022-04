FC Barcelona plooit nog niet in Spaanse titelstrijd na flauwe zege tegen Sociedad

Barcelona-trainer Xavi bestempelde de resterende competitiematchen van zijn team als "finales" en dan telt alleen een overwinning.

Dat is ook wat Barcelona meeneemt uit het Baskenland, meer niet.

Dat doelman Marc-André ter Stegen verkozen werd tot man van de match, spreekt boekdelen.

Niet dat Sociedad een lawine aan kansen versierde met het balbezit, maar in een enerverende wedstrijd greep de thuisploeg zijn momenten niet.

Als het dat wel had gedaan, dan zou de avond van Barcelona nog wat lastiger geweest zijn.

Met dank aan een snelle goal van Pierre-Emerick Aubameyang ademt het nog in het titeldebat, maar deze finale was alvast met de hakken over de sloot.