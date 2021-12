FC Barcelona poetst zijn blazoen niet op na gelijkspel bij Osasuna

Dat FC Barcelona en Osasuna in elkaars buurt vertoeven in de stand van La Liga, onthult vooral veel over de malaise bij de Catalanen.

Tegen Osasuna slikte het enkele dagen na de Europese opdoffer in München namelijk een nieuwe dreun.

Het openingsdoelpunt van Nico werd razendsnel geneutraliseerd, maar kort na de pauze gaf Abde - nog zo'n tiener - weer een zetje in de goeie richting.

Het doelpunt was controversieel, want Osasuna had net voordien handsspel geclaimd.

De frustraties resulteerden uiteindelijk in de gelijkmaker van Avila kort voor het einde.

Door de 2-2 schiet Barcelona niets op: het blijft op de 8e plaats hangen.