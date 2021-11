Onhoudbare Vinicius tovert opnieuw bij winnend Real Madrid

De ruwe diamant wordt alsmaar verfijnder.



Over het feit dat Vinícius Júnior een uitzonderlijk talent was, bestond eigenlijk nooit discussie. Maar in zijn drie seizoenen bij Real Madrid waren zijn cijfers niet om van achterover te vallen.



2018/2019: 5 goals.

2019/2020: 3 goals.

2020/2021: 3 goals.



Dit seizoen staat de teller op een veelvoud. Tegen Gradana scoorde Vinícius vanmiddag al zijn tiende treffer dit seizoen. En daar mogen ook nog eens vijf assists bij.

Het is de definitieve doorbraak van het Braziliaanse toptalent dat alle verdedigers in La Liga nachtmerries bezorgt. Ook vanmiddag was hij onhoudbaar voor de defensie van Granada.

Getuige de rode kaart die er nodig was om hem af te stoppen. De flankaanvaller ging met heerlijke dribbels drie belagers voorbij, voordat Monchu hem met een zware fout afstopte. Uit voorzorg ging Vinícius enkele minuten later naar de kant.



Scoorden de overige goals voor Real in de eenvoudige 1-4-zege: Marco Asensio, Nacho Fernandez en Ferland Mendy. Eden Hazard was out met buikgriep.