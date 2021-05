VIDEO: Carrasco trapt Atletico stap dichter richting titel tegen Sociedad

Carrasco en Atletico Madrid hebben zich de terugkeer van de Belgische flankaanvaller uit China niet beklaagd. Zoals in zijn eerste periode in Madrid is hij vaak belangrijk, vanavond was dat ook het geval.

De Rode Duivel maakte de snelle openingsgoal na een corner. Carrasco kreeg het leer van Llorente en vloerde doelman Remiro door de benen.

Op het half uur zorgt Corea voor nog meer rust in het thuiskamp, maar 7 minuten voor het einde wed het nog spannend met de aansluitingstreffer van Zubeldia. Het bleef echter bij 2-1.

Carrasco speelde de hele wedstrijd bij Atletico, Adnan Januzaj bleef op de bank bij Real Sociedad.

In de tussenstand vergroot leider Atletico zijn voorsprong op Barcelona opnieuw tot 4 punten. Real Madrid volgt als 3e op vijf punten, maar telt wel nog een wedstrijd minder. De Koninklijke neemt het donderdag op tegen Granada.