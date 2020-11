Atletico Madrid mag invaller Yannick Carrasco bedanken voor de zege

Yannick Carrasco is net als tegen Barcelona beslissend

De aanhouder wint (meestal) en dat was zeker het geval in Valencia. Atletico zette aanval na aanval op en dwong kans na kans af, maar de bal wou er maar niet in.

Atletico had 14 schoten op doel, maar telkens lag Valencia-doelman Jaume Domenech in de weg en als die was geklopt, dan sprong verdediger Daniel Wass wel bij op de lijn.

Maar Diego Simeone kon in de tweede helft nog Joao Felix en Yannick Carrasco in de strijd gooien en dat betaalde zich uiteindelijk toch uit. Carrasco zette na een dribbel voor vanaf links en zijn voorzet werd door Toni Lato in eigen doel gewerkt: 0-1.

Net als vorige speeldag in Barcelona was Carrasco dus beslissend voor Atletico, dat zich meer en meer opwerpt als titelkandidaat nummer 1. Van zijn 9 competitiewedstrijden won Atletico er 7 en speelde het 2 keer gelijk. Een veel beter rapport dan Real Madrid en Barcelona.