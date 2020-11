VIDEO: Barcelona eert Maradona met heerlijke goals Griezmann en Messi

Een halfuur had Barcelona het niet makkelijk tegen Osasuna. De 1-0 kwam er na een rommelige fase, waarbij Braithwaite de bal met zijn knie over de lijn kreeg.

Messi sprong zelfs nog even richting de bal en leek geïnspireerd door "de Hand van God" om met zijn hand het geluk van Barcelona een beetje te helpen, maar dat was uiteindelijk niet nodig.

Voor de rust zorgde Griezmann voor een meer comfortabele voorsprong met een heerlijke volley op een afvallende bal. Een goal waar Maradona van genoten zou hebben.

Na de rust zorgde Coutinho met een intikker voor de 3-0 en Messi zelf zorgde andermaal voor het orgelpunt met een knappe dribbel en prachtig schot in de rechterbovenhoek. Zijn viering in retroshirt van de Argentijnse club Newell's Old Boys zal de wereld rondgaan (zie lees ook).

De enige tegenvaller voor Barcelona was het uitvallen van verdediger Lenglet. Barça is ook al Sergio Roberto en Gerard Piqué voor langere tijd kwijt.