Luka Modric verlost Real Madrid tijdens moeilijke avond tegen Sevilla

In de Premier Division heeft leider Real Madrid een moeizame thuiszege behaald tegen Sevilla. Luka Modric kon de Koninklijke pas in de slotfase voorbij de bezoekers trappen.

Real Madrid-Sevilla was voor Sergio Ramos een terugkeer naar het stadion waar hij zoveel successen behaalde. De intussen 37-jarige verdediger beleefde tegen zijn ex-team geen bijzonder drukke avond, zeker niet in een matige 1e helft.

Daarin kon de thuisploeg wel scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR omdat Nacho in de opbouw een overtreding begaan had.



De beste kans voor de rust hadden we daarvoor al gehad en dat was er eentje van de bezoekers. En Nesyri kon een prima bal van Romero niet verzilveren.



Diezelfde Romero had in de 2e helft ook een prima kans, maar kreeg de bal niet voorbij Real-keeper Loenin.

Een 0-0 leek in de maak, maar dat was buiten Luka Modric gerekend. In de 81e minuut schonk de Kroaat zijn team alsnog de volle buit met een bekeken schot van net buiten de grote rechthoek, na een heerlijke balaanname in het halve maantje.