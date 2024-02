Atletico heeft geen kind aan Las Palmas, bijrol voor de Belgen Vermeeren en Witsel

In de Primera Division heeft Atletico zaterdagmiddag Las Palmas met een forfaitscore weer naar huis gestuurd. Arthur Vermeeren en Axel Witsel moest vrede nemen met een invalbeurt op een moment dat de wedstrijd al beslist was.

Geen basisplaats dus voor Arthur Vermeeren of Axel Witsel dus, die op de bank het gezelschap kregen van onder meer Antoine Griezmann.

Maar ook zonder de Fransman walste de thuisploeg over een weerloos Las Palmas, dat na 20 minuten al 2-0 in het krijt stond. Twee keer was Marcos Llorente de schutter met dienst.

Twee keer scoren: dat kan ik ook, moet Angel Correa gedacht hebben. Met onder meer een penalty tekende de Argentijn voor 4-0 na een goed uur spelen.

Dat was voor coach Diego Simeone het signaal om Axel Witsel in de strijd te gooien en even later mocht ook Arthur Vermeeren nog 20 minuutjes opdraven. In de slotfase zette Depay de forfaitcijfers nog op het scorebord.