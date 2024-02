Spaanse titeldroom van stuntploeg Girona krijgt knauw in Bilbao

Girona heeft een tik gekregen in de titelstrijd in La Liga. De Spaanse stuntploeg ging onderuit bij Athletic Bilbao en ziet leider Real Madrid uitlopen tot 6 punten.

Na Leicester City in de Premier League ook Girona FC in La Liga? De seizoensrevelatie in de Spaanse competitie leek lang een uitdager van Real Madrid te kunnen zijn, maar de voorzichtige titelambities hebben nu toch een knauw gekregen.

Na amper 1 minuut was Girona al op achtervolgen aangewezen tegen Athletic. De nummer 2 uit La Liga vond na rust wel de gelijkmaker, maar Alex Berenguer - ook al de auteur van het openingsdoelpunt - en Inaki Williams gaven de thuisploeg weer een 3-1-voorsprong.

Girona weigerde te plooien en kwam via Eric Garcia nog op 3-2, maar de 3e nederlaag van het seizoen afwenden lukte niet meer. De 3-3 werd spectaculair gered op de lijn. Leider Real Madrid heeft zo een kloof van 6 punten op Girona.