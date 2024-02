Blamage voor FC Barcelona: nummer 19 raapt een punt bij de nummer 3

In de Spaanse competitie staat Real Madrid na dit weekend nog wat steviger op kop. Real klopte zelf nummer 2 Girona, nummer 3 FC Barcelona liet een steek vallen. Laagvlieger Granada scoorde zowaar 3 keer in Catalonië.

Barcelona had de jacht op de 2e plaats van Girona kunnen inzetten, maar voor eigen volk ging het de mist in.

Het bezoek van Granada CF, de voorlaatste in de stand, had Barça op papier niet in de problemen mogen brengen en het snelle openingsdoelpunt van Lamine Yamal was een eerste stap in de juiste richting.

Maar de bezoekers hadden een begenadigde avond. De voorbije 4 maanden hadden ze slechts 1 keer op verplaatsing kunnen scoren, vanavond liefst 3 keer in 23 minuten.

Tussendoor had Robert Lewandowski de 2-2 gescoord en uiteindelijk sloot tiener Yamal de match af zoals hij die geopend had.

3-3, geen winnaar, of toch: Real Madrid snelt weg en heeft nu een marge van 10 punten op nummer 3 Barcelona.