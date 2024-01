Hekkensluiter Almeria (met Ramazani) houdt seizoensrevelatie Girona in bedwang

Girona is op een teleurstellend gelijkspel blijven steken bij hekkensluiter Almeria. De seizoensrevelatie kon zijn wil niet opleggen en bleef steken op 0-0. Zo loopt het maar 1 punt uit op Real Madrid, dat zondag de finale van de Supercup speelt.

Girona draait al het hele seizoen verrassend mee bovenin La Liga, maar tegen Almeria kreeg het de motor niet in gang. Een gebrek aan ideeën en creativiteit vertaalde zich in weinig tot geen kansen voor de bezoekers.

Het was de thuisploeg, die nog altijd op zoek is naar de eerste zege van het seizoen, dat het beste van het spel had. Onze landgenoot Largie Ramazani mocht ruim twintig minuten meespelen bij Almeria.

Enkele minuten nadat hij op het veld kwam trok hij na een vrije trap voor de bezoekers razendsnel richting het doel van de bezoekers en gaf hij een slimme dieptepass op een van zijn medespelers, waarop Aleix Garcia (ex-Moeskroen) aan de noodrem trok en een rode kaart onder de neus geschoven kreeg.

Maar ook tegen tien man lukte het de thuisploeg niet om te scoren. Almeria blijft zo de rij sluiten in Spanje met amper zes punten, Girona springt voorlopig over Real Madrid, dat later zondag (20 u) de finale van de Spaanse Supercup speelt tegen aartsrivaal Barcelona.