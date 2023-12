Griezmann topschutter aller tijden van Atletico, maar Getafe verpest het feestje

Antoine Griezmann heeft tegen Getafe zijn 172e en 173e doelpunt voor Atletico Madrid gescoord, waardoor de Fransman naast Luis Aragones bovenaan de eeuwige topschuttersstand van de club komt te staan. Even leek het dat Griezmann hiermee ook matchwinnaar zou worden, maar in het slot scoorde Getafe nog 2 keer.

Het was de afgelopen weken niet langer de vraag óf Antoine Griezmann het record van Luis Aragones zou breken, maar wel wannéér.

De Fransman is aan een van de beste seizoenen uit zijn carrière bezig en dat zette hij nog eens extra in de verf door vlak voor de rest de 1-0 te maken.



Extra knap was dat Atletico op dat moment al een tijdje met zijn tienen op het veld stond, na dubbel geel voor Savic.



In de 69e minuut maakte Griezmann er op penalty zelfs 3-1 van, waarna de vingers meteen richting de hemel gingen, richting de overleden Luis Aragones.



Het is met die goal dat Griezmann naast de Spanjaard komt te staan in de topschutterslijst aller tijden van Atletico, met 173 doelpunten.

Twee goals die Griezmann ook de titel van Man van de Match leken op te leveren. Maar daar dacht Borja Mayoral anders over. Eerder had hij al voor de 1-1 getekend en in de 93e minuut maakte hij opnieuw gelijk, de 3-3 deze keer.

Duur puntenverlies voor Atletico, dat zo niet over Barcelona springt, maar ernaast blijft staan op de 3e plaats.