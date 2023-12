Evenepoel en dansende Alaphilippe zien Barcelona opnieuw met kostbare punten morsen

Schoon volk in het Mestalla-stadion in Valencia.

Zo kwam wielerploeg Soudal - Quick Step - dat op stage is in Spanje - supporteren voor de wedstrijd tegen Barcelona. Julian Alaphilippe was alvast verantwoordelijk voor het sfeerbeheer in de tribunes.

Al dansend keek hij samen met Remco Evenepoel toe hoe Barcelona veel balbezit had en dat veldoverwicht op het uur ook verzilverde met een doelpunt. João Félix kreeg het makkelijkste doelpunt van zijn carrière op een dienblaadje voorgeschoteld.

Maar de overwinning over de streep trekken, lukte niet voor de Catalanen. Een kwartier later schilderde Hugo Guillamón de gelijkmaker in de winkelhaak. Barcelona laat zo opnieuw kostbare punten liggen.