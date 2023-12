Real Madrid blijft steken op gelijkspel, ondanks nieuwe goal voor Bellingham

Real Madrid had 5 zeges aan elkaar kunnen knopen en leek daar op het veld van Betis 6 stuks van te maken.



Betis is dit seizoen in het eigen Benito Villamarin nochtans ongeslagen dit seizoen. Aan die statistiek kwam schijnbaar een einde te komen toen Jude Bellingham zijn onzichtbare eerste helft wegpoetste na een heerlijke assist van Brahim Diaz.



Voor Bellingham is de 12e goal in 14 competitiematchen, waardoor hij nog steviger eerste staat in de topschutterslijst.



De fans in Sevilla weigerde zich bij een nederlaag neer te leggen, hun spelers volgden. Dankzij een fraaie trap van Aitor Ruibal in de kruising kwam de verdiende gelijkmaker er toch voor Betis.



De thuisploeg had misschien zelfs meer verdiend. Ex-speler Isco en Riad kwamen in de extra tijd doelman Loenin op hun pad tegen.