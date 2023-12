Atlético-huurling Joao Félix bezorgt Barcelona de zege in felle en aangename topper

Joao Félix weet er zijn tegenstanders wel uit te kiezen. De huurling van Atlético Madrid besliste de topper in het voordeel van zijn huidige werkgever Barcelona. In een potige wedstrijd - waarin Witsel 90 minuten speelde - waren de Catalanen lang baas. Dat ze hun kansen op de tweede treffer niet afmaakten, brak hen bijna zuur op in een open slot.