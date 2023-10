Jude Bellingham dirigeert Real Madrid naar ruime overwinning tegen Osasuna

Ook Osasuna maakte vanmiddag kennis met de hoogvorm van Jude Bellingham. Al na 9 minuten trof de Engelsman raak en ook vroeg in de 2e helft was het prijs, na een aanval die hij zelf opzette.

Osasuna hing in de touwen en kreeg 10 minuten later de genadestoot van Vinicius, na balverlies van de bezoekers. Joselu strooide nog wat zout in de wonde.

Dankzij de zege neemt Real de leidersplaats weer over van Girona, dat eerder op de dag met 1-0 won van Cadiz. De Madrilenen hebben nu 24 punten, 2 meer dan Girona. Barcelona, dat morgen speelt tegen Granada, volgt als 3e met 20 punten.