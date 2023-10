Recorddoelpunt van goudhaantje Lamine Yamal levert Barcelona slechts een puntje op in Granada

Granada is niet bepaald een hoogvlieger te noemen in Spanje - momenteel is het op één na laatste in La Liga - maar de jongste jaren heeft de club er wel een punt van gemaakt om Barcelona het leven zuur te maken.

In zijn kampioenenjaar kon Barça vorig seizoen 2 keer niet winnen van Granada, het jaar daarvoor gingen de Catalanen zelfs voor de bijl tegen de bescheiden club uit Andalusië.

Mogelijk speelde het recente verleden zondagavond ook door de hoofden van de huidige Barcelona-selectie, want na een halfuur stonden de bezoekers zowaar 2-0 in het krijt bij de nummer 19.

Bryan Zaragoza prikte al in de openingsminuut de 1-0 binnen na balverlies van Gavi en op het halfuur verdubbelde de Spanjaard de voorsprong van de thuisploeg na een knappe individuele actie.

Barcelona, zonder de geblesseerden De Jong en Lewandowski, maakte in de extra tijd van de 1e helft wel nog de aansluitingstreffer. Goudhaantje Lamine Yamal scoorde voor het eerst in La Liga en werd met 16 jaar en 87 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona in de competitie.

Na de koffie ging Barça nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar goaltjesdief Lewandowski werd danig gemist in de spits. Toch slaagde Sergi Roberto er in de 85e minuut in om nog de gelijkmaker binnen te frommelen.

In een dol slot hadden flirtten beide teams nog met de overwinning. Bryan Zaragoza - weer hij - mikte op aangeven van Callejon de 3-2 op de paal en aan de overkant werd de 2-3 van Barcelona door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.