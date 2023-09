BEKIJK: Debuterende Lukebakio stuurt Sevilla met schicht naar 1e competitieoverwinning

Goed begonnen, is half gewonnen?

Dodi Lukebakio mocht in de 61e minuut van de wedstrijd tegen Las Palmas debuteren voor Sevilla. Meteen met succes.

Na amper 10 minuten zag hij hoe de Marokkaanse international Lucas Ocampos de bal tegen het net leek te knikken, maar Las Palmas-doelman Alvaro Valles had een prachtige parade in huis. Lukebakio was echter goed gevolgd en werkte de rebound kalm af.

Meteen rendement voor de Ronde Duivel. Zijn doelpunt was de eerste en enige treffer van de partij. Onze landgenoot schonk Sevilla zo zijn eerste overwinning van het seizoen.





Bij de thuisploeg vierde ook Sergio Ramos na achttien jaar zijn rentree in de defensie. Adnan Januzaj zat voor het eerst in de selectie van de Andalusiërs, maar bleef de hele wedstrijd op de bank.