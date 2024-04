Van kwaad naar erger voor Ajax, dat een afstraffing krijgt bij Feyenoord

Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax tot op het bot vernederd. In een eenzijdige Klassieker slikten de trotse Amsterdammers maar liefst 6 goals: 6-0. Ajax doet een heel slechte zaak in de strijd om de Europese tickets.

Het snertseizoen van Ajax heeft nog een extra episode gekregen. In De Kuip leek er maar één ploeg op het veld te staan en dat was de thuisploeg, Feyenoord. Bij de rust was de wedstrijd al gespeeld na goals van Paixao, Mintek en Hancko.

Na de rust toonde Feyenoord geen genade. Ajax was een hulpeloze vogel voor de kat. Na goals van Minteh, Timber en Paixao werd het de grootste nederlaag voor Ajax in de Eredivisie. Bij Ajax startte Mika Godts in de basis.

Feyenoord lijkt goed op weg naar de tweede plaats in de Eredivisie, Ajax zal de komende weken nog vol aan de bak moeten om een Europees ticket veilig te stellen.