BEKIJK: Bakayoko neemt 2 goals voor zijn rekening in monsterzege van PSV

PSV had wat tijd nodig om warm te draaien in Zwolle. Na een halfuur kon Johan Bakayoko dan toch de ban breken. De Rode Duivel kon voor het eerst in 6 duels nog eens scoren.

De kopbal van Bakayoko sloeg een stevig gat in de afweermuur van Zwolle, want plots was de dam gebroken. Een hattrick van Luuk de Jong deed de aansluitingstreffer van de thuisploeg af als een voetnoot.

Ook Bakayoko kon met een hard schot zijn aandeel in de monsterzege nog wat vergroten. Pas bij 1-7 was de honger van PSV gestild. De leider in de Eredivisie heeft nu al 104 keer gescoord dit seizoen in alle competities.