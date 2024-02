BEKIJK: Zoon van Mark van Bommel duwt Ajax met AZ weer wat dieper in de put

90+3' - Verv. Wouter Goes door Alexandre Penetra

79' - Geel - Wouter Goes

Het AZ van Maarten Martens heeft Ajax opnieuw een tik verkocht. Ajax ging met 2-0 onderuit in Alkmaar dankzij twee goals van Ruben van Bommel, de zoon van Antwerp-coach Mark van Bommel. AZ is 4e, Ajax volgt op 3 punten na 2 op 12.

Een kat in het nauw maakt gekke sprongen en dat doet ook Ajax onder coach John van 't Schip. Voor het cruciale duel tegen AZ, een rechtstreeks duel voor de vierde plaats, koos Van 't Schip zowaar voor 5 verdedigers.

Dat is vloeken in de Ajax-kerk en het leverde ook geen resultaat op. Na amper 7 minuten opende Ruben van Bommel de score na een knappe actie. Ajax wist van geen hout pijlen te maken en ontsnapte aan een dubbele achterstand.

Zo bleef het meer dan een uur spannend in Alkmaar, tot Van Bommel de wedstrijd besliste met zijn tweede goal: 2-0. Ajax puurde uit zijn laatste 4 duels in de Eredivisie amper 2 punten. Voor AZ en coach Maarten Martens, sinds januari aan het roer, is het een welgekomen zege, nog maar de tweede onder onze landgenoot.