Weer een stap dichter bij strafste start ooit: PSV boekt 15e zege tegen Heerenveen

14 zeges op rij zijn er 15 geworden. PSV toonde ook in de midweekmatch tegen Heerenveen geen genade voor de tegendstander. Til opende de score, Pepi legde de match definitief in zijn plooi.

"Honderdmeterlopers moet je niet ook vier sprints op een dag laten lopen. Hij is een sprinter en kan nu nog niet negentig minuten spelen. Hij is nog jong, dat gaat nog komen."

"Vertessen is een sprinter bij uitstek", legde trainer Peter Bosz zijn keuze uit. "Drie dagen later weer spelen zou te veel zijn, nadat hij al vroeg inviel tegen Sevilla en 65 minuten meedeed tegen Feyenoord."

Opvallend: Yorbe Vertessen stond - in tegenstelling tot Johan Bakayoko - onverwacht niet aan de aftrap.

Door overwinning nummer 15 komt PSV wel erg dicht bij de strafste start in de geschiedenis van de Eredivise. Eentje die het nota bene zelf neerzette 35 jaar geleden. Toen konden de Eindhovenaren 17 speeldagen afwerken zonder puntenverlies, nu zit PSV al aan 15 perfecte matchen.

Benfica de strafste, concurrentie uit San Marino

Om nog eens extra te kaderen hoe straf de reeks van PSV wel niet is, geven we nog enkele statistieken mee.

In Europese topcompetities deed enkel Benfica in 1972/1973 ooit nog straffer dan de beste zegereeks van PSV in 1987/1988. De Portugese topclub won toen zijn eerste 23 wedstrijden van het seizoen.

Op de derde plaats staat overigens Club Brugge, dat in 2000/2001 het seizoen opende met maar liefst 14 opeenvolgende zeges.

Nog dit: samen met PSV is er nog maar één team foutloos in een Europese hoogste klasse. Virtus uit San Marino staat met 33 op 33 bovenaan na 11 speeldagen.