42 op 42! Perfect PSV diept kloof met Feyenoord, dankzij geweldige assist Bakayoko, verder uit

Straffer worden reeksjes niet. PSV zit in Nederland aan 42 op 42 door een zege op bezoek bij dichtste concurrent Feyenoord. Met (opnieuw) dank aan Rode Duivel Johan Bakayoko, die met een fraaie assist aan de basis lag van de openingstreffer.

Wie of wat stopt PSV dit seizoen in de Eredivisie?

42 op 42 staat er ondertussen op het rapport. Gewoonweg waanzinnig hoe de Eindhovenaren week na week blijven doordenderen.



Ook dichtste concurrent Feyenoord kon de autoritaire leider in Nederland niet afstoppen. En dat ondanks de steun van een volle Kuip. Én het ontbreken van geblesseerden Noa Lang en Hirving Lozano bij de bezoekers.



Straf.

Door de afwezigen stond Yorbe Vertessen aan de aftrap. Onze landgenoot lag eerder deze week mee een de basis van de straffe ommekeer in Sevilla - logisch dus dat hij opnieuw het vertrouwen kreeg.



In Rotterdam kon onze landgenoot, ondanks veel inzet, niet het verschil maken. Rond het uur mocht hij naar de kant.

Drie minuten later was een andere Belg wél beslissend. Op een geweldige assist van Johan Bakayoko zorgde Ismael Saibari voor de openingstreffer. Amper drie minuten legde defensieve steunpilaar Olivier Boscagli de partij helemaal in een definitieve plooi met de 0-2.