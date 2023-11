Zege van de ommekeer? Ajax geeft rode lantaarn door na winst in kelderkraker

16 doelpogingen en zelf amper een kans weggeven met fris en gevarieerd voetbal.



Ajax domineerde de eerste helft tegen laagvlieger Volendam, maar de lat hield Steven Bergwijn van de verlossende openingsgoal.

Na de rust was het dan toch bingo! Kapitein Bergwijn pakte uit met een kanonschot in het dak van het doel.



Het was nog bibberen voor Ajax in de slotfase, toen Volendam-spits Mühren oog in oog kwam met Ramaj. Maar de Ajax-doelman toverde een knappe redding uit zijn hoed.



Toen invaller Akpom de bonus verdubbelde met een staalharde kopbal, ging er een zucht van opluchting door de Johan Cruijff ArenA.