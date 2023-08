Noa Lang wijst PSV de weg met harde knal, invaller Yorbe Vertessen maakt het werk af

Utrecht was niet naar Eindhoven gekomen om zich zomaar opzij te laten zetten en hield lang gelijke tred met PSV. De thuisploeg had een flits van Noa Lang nodig om het verschil te maken. De ex-spits van Club Brugge knalde heerlijk in de bovenhoek.

Lang kwam eerst nog dicht bij een tweede treffer, maar werd na iets meer dan een uur naar de kant gehaald. In zijn plaats kwam Yorbe Vertessen, terug bij PSV na zijn uitleenbeurt aan Union.

En het was onze landgenoot die de wedstrijd in zijn definitieve plooi legde. Op de tegenaanval strafte hij balverlies van Utrecht genadeloos af: 2-0 en wedstrijd gespeeld. Bi PSV begon Johan Bakayoko in de basis, hij werd in het slot vervangen.