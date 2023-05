Het doek is gevallen: na 23 jaar tuimelt Groningen met dramatisch rapport uit Eredivisie

"De Trots van het Noorden", zo luidt de bijnaam van Groningen. Maar dit seizoen was er bitter weinig om trots over te zijn bij de club waar Arjen Robben en Luis Suarez niet eens zo gek lang geleden grote sier maakten.

Het voetbal was het hele seizoen niet om aan te zien, amper 4 keer kon er gewonnen worden. Na het WK sprokkelde Groningen nauwelijks 5 puntjes, de fans hadden zich al langer neergelegd bij de onafwendbare degradatie.

Die supporters lieten zichzelf bovendien ook nog van hun minst fraaie kant zien, wanneer Jetro Willems een klap kreeg van een fan en ook toen de wedstrijd tegen NEC gestaakt werd nadat een lijnrechter geraakt werd door een biertje uit de tribunes.

De misdragingen van de eigen fans zorgden voor een zwart randje rond een sowieso al kleurloos seizoen, dat nu eindigt met de degradatie.

Daarmee komt een einde aan 23 jaar Eredivisie voor Groningen, dat de voorbije 2 decennia met geduldig beleid en met een fraai stadion nog de aansluiting leek te maken met de subtop. Het hoogtepunt was daarbij de bekerwinst in 2015. Acht jaar later mag de club zich nu opmaken voor de Eerste Divisie.