Matchwinnaar Loïs Openda bezorgt Vitesse met 13e competitiegoal langverwachte en cruciale zege

Vorige week was hij van levensbelang voor de Belgische beloften, dit weekend ook voor Vitesse. Loïs Openda scoorde in de partij tegen Cambuur het enige doelpunt. Een cruciale goal, want het was al van 27 februari geleden dat Vitesse nog eens kon winnen in de Eredivisie. Door de driepunter blijft de club ook op koers liggen voor een plekje in de play-offs om een Europees ticket.

Maar speelt Openda ook volgend seizoen nog voor Vitesse? Want de belofteinternational – vijfde in de Nederlandse topschuttersstand - ligt nog tot 2024 onder contract bij Club Brugge, maar liet eerder al optekenen dat hij een terugkeer niet ziet zitten.