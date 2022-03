BEKIJK: Ajax ontsnapt opnieuw in de extra tijd, nu dankzij een heerlijke streep van Gravenberch

9-0 was het in de vorige confrontatie tussen Ajax en Cambuur. Toen Tadic er ook nu al na 3 minuten 0-1 van maakte, werden de telramen al uit de kast gehaald.

Maar dat viel tegen. Het sprankelende Ajax speelt al een paar weken met zijn geluk. Dat leek niet nodig, toen Haller er kort voor de rust 0-2 van maakte.

Maar slordigheid kreeg Ajax in de 2e helft in zijn greep. Bij een corner was Kallon er als de kippen bij om te scoren en een foute terugspeelbal van Tagliafico luidde zowaar de gelijkmaker van Cambuur in.

In Eindhoven lachten ze al in hun vuistje, maar net als vorige week kwamen ze bedrogen uit. Toen kon Tadic met een late strafschop het hachje van Ajax redden, nu was het de jonge Gravenberch die vanaf zo'n 30 meter verwoestend uithaalde.