9-0! Ajax verpulvert Cambuur in doelpuntenfestival met 8 verschillende schutters

Goals voor iedereen!

Na de 1-5-overwinning van Ajax tegen Sporting in de Champions League was het weer een dolle avond in Amsterdam.

Tegen Cambuur leek elke speler van Ajax zijn doelpuntje mee te mogen pikken. De eerste 8 schutters kwamen er steeds via een nieuwe naam. Een evenaring van een record in de Eredivisie.



David Neres was in minuut 84 de eerste die zijn naam voor een tweede keer op het scorebord kon zetten. 9-0: ook al een evenaring van de grootste zege in de Johan Cruijff Arena.

Ryan Gravenberch, die nog niét scoorde, zag twee records (en de mooier ogen 10-0) in de slotminuten op de paal belanden.





Toch een béétje medelijden voor Cambuur, dus.