VIDEO: PSV geeft 0-2 en bijhorende leidersplaats uit handen bij Ajax, Haller valt meteen op

PSV heeft nagelaten om in een rechtstreeks duel de leidersplaats van Ajax over te nemen. De bezoekers uit Eindhoven kwamen door 2 snelle goals van Zahavi 0-2 voor, maar Ajax was nog bij machte om die uit te wissen. Bij de rust viel recordaankoop Haller in, hij was meteen goed voor de assist voor de 2-2.