Dick Advocaat houdt het niet droog bij winnend afscheid als coach

Feyenoord moest in de finale van de Nederlandse play-offs afrekenen met Utrecht. Voor 6.500 fans in De Kuip zette Luis Sinisterra de thuisploeg op het juiste spoor. Na een knappe dribbel trapte hij de 1-0 fraai in doel.

Na de pauze kwam Feyenoord af en toe in de problemen. Utrecht miste de kansen en kon in de slotfase ook boos zijn op de ref omdat de bal niet op de stip ging. Bryan Linssen maakte het daarna helemaal af voor Feyenoord: 2-0.

In de extra tijd was er nog een opstootje, maar na het laatste fluitsignaal ging alle aandacht naar Dick Advocaat. De 73-jarige ex-bondscoach van België stopt nu definitief als coach.

Na de 1-0 had Advocaat al moeite om zijn tranen te bedwingen, na de match werd hij helemaal overmand door de emoties. "Ik ben verdomd blij om met zo'n gevoel te kunnen stoppen. We hadden een matige tweede seizoenshelft en op deze manier maken we het toch een beetje goed."



Advocaat was blij dat hij Feyenoord nog op zijn cv heeft kunnen zetten. "De jas van Feyenoord paste mij wel goed. De club heeft iets speciaals, dat vond ik vroeger al. Ik ben trots dat ik mijn carrière hier heb mogen afsluiten", zei hij aan de NOS.