BEKIJK - Met het hoofd kan hij het ook: De Ketelaere knikt Atalanta naar winst tegen Monza

In Bergamo heerst een Belg over de voetbalvelden. Charles De Ketelaere was opnieuw van goudwaarde voor Atalanta tegen middenmoter Monza. Onze landgenoot maakte zich net voor de rust slim los van zijn mannetje op corner en knikte zo de openingstreffer op het bord. Uiteindelijk zou Atalanta ook met een 1-2-overwinning aan de haal gaan in Milaan. Bekijk zijn treffer hieronder.