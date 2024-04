Geblesseerde Lukaku moet toekijken hoe Saelemaekers Bologna met héérlijk lobje voorbij Roma trapt

De zege van Bologna had een sterk Belgisch randje. Het nummer vier van de Serie A bewees zijn bloedvorm met een overwinning tegen Roma, dat het zonder de geblesseerde Romelu Lukaku moest doen. En opvallend: alle drie de goals van Bologna waren van spelers met een verleden in de Jupiler Pro League. Zo maakte Alexis Saelemaekers het af met een secuur stiftertje.

België boven in Bologna.



Tegen AS Roma openden twee oudgedienden van de Jupiler Pro League de score voor de seizoensrelatie: Oussama El Azzouzi (ex-Union Sint-Gillis) zorgde in de veertiende minuut voor de 0-1 en Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) scoorde in de 45e minuut de 0-2.

Invaller Azmoun milderde net voor het uur nog voor de Romeinen, die het zonder de geblesseerde Romelu Lukaku moesten doen. De Belgische spits kampt na de kwartfinale van de Europa League met een lichte spierblessure.



Maar niet veel later zou Alexis Saelemaekers alsnog voor een Duivelse flits zorgen. Onze landgenoot werd alleen op de goal afgestuurd, bleef ijzig kalm en verschalkte Roma-doelman Mile Svilar (ex-Anderlecht) met een loepzuiver lobje: 1-3.



Bologna verstevigt zo zijn verrassende vierde plaats in de Italiaanse competitie. Roma volgt als vijfde al op 7 punten.