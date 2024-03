Lazio-Milan loopt helemaal uit de hand, Milan wint uiteindelijk tegen 8 Romeinen

Scheidsrechter Marco Di Bello heeft een hoofdrol opgeëist in de confrontatie tussen Lazio en Milan. Na een bizarre rode kaart vielen de Romeinen met zijn tienen, maar dan nog had Milan het moeilijk om afstand te nemen. Helemaal op het einde vielen er nog 2 extra rode kaarten voor Lazio-spelers.

Hét moment van de wedstrijd kregen we in de 56e minuut, toen Bennacer met zijn zwaaiend been een soort onbedoelde karatetrap in het gezicht van Castellanos plantte.



Omdat de scheidsrechter het spel niet stillegde, gingen ze bij Lazio uit het dak. Luca Pellegrini trok dan maar uit frustratie Milan-speler Pulisic neer. Hij vergat (?) daarbij dat hij net al geel had gekregen. De verbijstering toen Di Bello rood trok was groot.

Tegen 10 spelers was het voor Milan uiteraard een stuk gemakkelijker, al duurde het wel tot de 88e minuut toen invaller Noah Okafor een save van Provedel met een rebound in doel kon werken.



In de laatste minuten van de match liep het nog helemaal uit de klauwen, toen eerst Adam Marusic (ex-KV Oostende) met een tackle op Leao rood kreeg en Matteo Guendouzi vervolgens hetzelfde lot onderging, nadat hij zich had gerevancheerd op Pulisic.