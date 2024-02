BEKIJK: Alexis Saelemaekers helpt mee aan comeback van Bologna met allereerste treffer

Bologna heeft loon naar werken gekregen in de Serie A. Het keek halfweg tegen Sassuolo tegen een 1-2 achterstand aan, maar zette die scheve situatie na rust nog volledig recht: 4-2.

Kristian Thorstvedt (ex-Racing Genk) en Cristian Volpato (34.) troffen in de eerste helft raak voor de bezoekers, die tussendoor een gelijke stand moesten toestaan na een eigen doelpunt van Mattia Viti.

Maar in een knotsgek slot staken Giovanni Fabbian, Lewis Ferguson en - jawel - Alexis Saelemaekers een stokje voor puntenverlies. Het was voor Saelemaekers, die in de 58e minuut inviel, zijn eerste competitiedoelpunt in loondienst van Bologna.

In het klassement van de Italiaanse eerste klasse blijft Bologna bovenin meedraaien, op een knappe vijfde plaats met 36 punten.