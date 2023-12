Zonder Romelu Lukaku is AS Roma een vogel voor de kat bij het Bologna van Alexis Saelemaekers

49' - Own goal - Rasmus Kristensen (2 - 0)

In de Serie A is Roma uit de top 4 getuimeld na een nederlaag op het veld van Bologna. Zonder Romelu Lukaku waren de Romeinen niet opgewassen tegen de seizoensrevelatie.

Na de zeges van Napoli en Fiorentina moest AS Roma zondagavond winnen in Bolgona om zijn 4e stek te vrijwaren, maar een eenvoudige klus was dat niet op bezoek bij seizoensrevelatie Bologna. Roma miste bovendien de geschorste Romelu Lukaku én de geblesseerden Dybala, Aouar en Smalling.

Voor de wedstrijd was er een emotioneel moment voor de thuisfans. Gisteren was het exact aan jaar geleden dat coach Sinisa Mihajlovic overleed. Zijn familie kwam de supporters van de thuisploeg groeten.

Op het veld bleek Bologna al snel de bovenhand te hebben op een gehavend Roma. Met Saelemaekers in de basis klom het met de rust in zicht op voorsprong, toen Moro scoorde na een fraaie aanval.

Meteen na de pauze ging het van kwaad naar erger voor de bezoekers. Een voorzet van Ferguson verdween via Roma-verdediger Kristensen in doel.

Roma was niet meer bij machte om te reageren, ook niet na de rode kaart van ex-Genk-speler Lucumi. Het team van coach José Mourinho zakt door de nederlaag naar de 7e plek. Bologna wipt dankzij de driepunter naar de 4e stek.