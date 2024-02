BEKIJK: Onbaatzuchtige Lukaku viert 9 op 9 met AS Roma na ruime zege tegen Cagliari

De trein van AS Roma lijkt onder Daniele De Rossi weer vertrokken. Tegen Cagliari boekten ze hun derde overwinning op een rij met ruime cijfers. Romelu Lukaku scoorde niet, maar speelde toch een rol in het 2e doelpunt.

Met een overstapje de tegenstander op het verkeerde been zetten? Romelu Lukaku toonde op het WK al eens hoe succesvol dat trucje kan zijn bij het beslissende doelpunt tegen Japan.

Ook in de Serie A heeft de Rode Duivel nu eens getoond hoe efficiënt het is. De aanvaller liep over de bal, waardoor Paulo Dybala na ruim 20 minuten op de goede plek stond om de score te verdubbelen. AS Roma was na amper 63 seconden al op voorsprong geklommen na een hoekschop.

Met ook nog een strafschop van Dybala en de eerste profgoal van de 18-jarige invaller Dean Huijsen haalde AS Roma het met duidelijke 4-0-cijfers.

Na drie duels zonder overwinning lijken de Romeinen met 9 op 9 weer de goede smaak te pakken te hebben. Zaterdag volgt de echte test tegen leider Inter, de ex-club van Lukaku.