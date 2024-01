AS Roma sleept zich naar zege bij debuut Daniele De Rossi, Romelu Lukaku scoort de 1-0

AS Roma heeft het ontslag van José Mourinho doorgespoeld met een weinig overtuigende zege tegen Hellas Verona. Daniele De Rossi, de nieuwe coach, zag zijn Roma snel 2-0 uitlopen, maar na een mindere tweede helft won de thuisploeg met de hakken over de sloot.

De coachwissel deed AS Roma aanvankelijk deugd. Halfweg de eerste helft had het al twee keer gescoord.

Romelu Lukaku rondde van aan de rand van de zestien een gave actie van Stephan El Shaarawy af, Lorenzo Pellegrini nam de 2-0 voor zijn rekening.

Maar na de pauze kwam Roma in de problemen. De aansluitingstreffer van Hellas Verona werd afgekeurd en de bezoekers misten ook een strafschop.

De 2-1 viel een kwartier voor tijd, maar dat was te laat. Voor Roma is het de eerste zege in een maand.