Leider Inter ontsnapt tegen Belgisch getint Verona, na goal in extra tijd en gemiste penalty Henry

Twee Belgen aan de aftrap bij Hellas Verona: Cyril Ngonge en Jackson Tchatchoua. Ze zagen de Capocannoniere van de Serie A, Lautaro Martínez, na 13 minuten al zijn rekening voor 2024 openen. Zijn 16e goal van het seizoen.

Wat het begin van een zorgeloze middag voor Inter leek te worden, ontaardde na de gelijkmaker van ex-OHL-spits Thomas Henry nog in een dolle eindfase.



Want pas in de extra tijd kon invaller Davide Frattesi met een trefzekere rebound Inter bevrijden.



De VAR bekeek het doelpunt en gaf groen licht, maar dat was niet naar de zin van Darko Lazovic, die met rood het veld moest verlaten.



Nog kreeg Inter de match niet onder controle, want in de 100e minuut kon Henry vanaf de stip alsnog gelijk maken. Hij trof de paal.



Inter behoudt zo ook na deze speeldag zijn voorsprong van minstens 2 punten op Juventus. Voor Hellas Verona dreigt het nog een lang degradatiegevecht te worden.