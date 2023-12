Landskampioen Napoli blijft in vrije val na nieuw puntenverlies tegen Monza, penaltymisser voorkomt erger

Waar is het Napoli van vorig seizoen? De Italiaanse landskampioen is in het klassement helemaal weggezakt naar een zevende plaats en kon vanavond opnieuw niet winnen tegen Monza. Het overleefde na een half uur eerst nog een strafschop, maar het kon daarna zelf niets klaarmaken. De wedstrijd stierf een stille dood: 0-0.

Geen doelpunten, geen spektakel, maar wel opnieuw puntenverlies voor de Italiaanse landskampioen Napoli.

Het speelde in eigen huis 0-0 gelijk tegen middenmoter Monza en kwam op die manier eigenlijk nog goed weg, want halverwege de tweede helft miste Matteo Pessina een strafschop voor de bezoekers. Hij trapte de bal zwakjes op de doelman (bekijk hierboven).

Door de schorsingen van de aanvallers Matteo Politano en Victor Osimhen ontbrak het de Napolitanen voorin aan slagkracht. De ingevallen Gianluca Gaetano had in de toegevoegde tijd nog de winnende treffer aan de voet, maar zijn poging werd door de bezoekende doelman Michele Di Gregorio uit doel gehouden.

In zijn laatste vijf wedstrijden in de Serie A kon Napoli slechts één keer winnen, waardoor de regerende landskampioen in de stand is weggezakt naar de zevende plaats, met 28 punten.

Een nieuwe landstitel lijkt zo vrijwel onmogelijk geworden. Napoli volgt al op zestien punten van leider Inter, dat nog een wedstrijd minder gespeeld heeft en vrijdagavond op bezoek gaat bij het Genoa van Koni De Winter. Monza is elfde met 22 punten.

Fiorentina, dat in de Conference League te sterk bleek voor KRC Genk, doet het dit seizoen heel wat beter. Dankzij een doelpunt van Luca Ranieri won La Viola met het kleinste verschil van Torino, waarmee ze in de stand klimmen naar de vierde plaats, met 33 punten. Torino bengelt met 24 punten in de middenmoot.