BEKIJK: De Ketelaere laat zich opmerken met grote misser en assist in zege tegen werkgever AC Milan

Charles De Ketelaere heeft hoogtes en laagtes afgewisseld in een belangrijke wedstrijd voor de jonge aanvaller. Met Atalanta ontving hij AC Milan, de ploeg die nog steeds eigenaar is van de Rode Duivel. De Ketelaere liet al vroeg een reuzenkans liggen, maar maakte zijn foutje goed met een assist. Na een goal van Muriel in de 95e minuut leverde die een felbevochten zege op.