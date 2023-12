Lukaku pakt voor het eerst rechtstreeks rood na wilde tackle, maar zijn goal helpt Roma wel aan puntje

AS Roma is niet verder geraakt dan een gelijkspel tegen Fiorentina. Romelu Lukaku speelde een opvallende hoofdrol, zowel vroeg als laat in de wedstrijd. Na 5 minuten buffelde hij al de 1-0 in doel, maar toen Roma met zijn tienen viel, ging de Rode Duivel ook mee verdedigen en dat kostte hem na een drieste ingreep uiteindelijk ook een rode kaart.

Twee keer eerder was Romelu Lukaku van het veld gestuurd: in de slotfase van een match met Anderlecht bij Beerschot (2010) en na het veelbesproken racisme-incident in de bekerclash tussen Inter en Juventus (2023).



In beide matchen liep Lukaku telkens tegen een 2e gele kaart op. Maar rechtstreeks rood, dat is een unicum voor de 30-jarige Lukaku.



Veel had hij daar overigens niet tegen in te brengen, want zijn tackle op ex-Anderlecht-speler Kouamé was beenhard. Hierdoor moest Roma de laatste minuten van de match met zijn negenen afwerken. Ook Zalewski zag eerder in de match al rood.