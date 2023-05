Fabio Quagliarella (40) verlaat het veld in tranen na minutenlange staande ovatie

Fabio Quagliarella kleurde meer dan twee decennia Italiaans voetbal. We zijn nog in de vorige eeuw wanneer hij debuteerde voor Torino.



Hierna volgt nog een waslijst aan clubs, waarvoor hij bijna allemaal uiterst trefzeker was: Udinese, Napoli, Juventus en vooral Sampdoria.



Bij die laatste club speelde Quagliarella sinds 2016. Op zijn 33e was hij toen al in de herfst van zijn carrière, maar het zouden nog enkele van zijn meest productieve jaren worden.



Blessures verhinderden Quagliarella om dit seizoen een belangrijkere rol te spelen voor Samp. Het is dan ook niet helemaal toevallig dat de club uit Genua net nu degradeert.

In wat wellicht zijn laatste thuismatch was en mogelijk ook zijn laatste match als prof werd Quagliarella in de 83e minuut naar de kant gehaald. Meteen volgden de tranen, maar ook de vele felicitaties, zelfs een groepsknuffel. Het stadion bezong zijn aanvoerder luid.

3 minuten duurde de staande ovatie. Het verhaal van de goaltjesdief uit Napels lijkt na 238 doelpunten geschreven.