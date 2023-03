De wervelende Napolitaanse tandem Kvaratschelia/Osimhen peuzelt ook Torino op

Napoli blijft voortdenderen in de Serie A. De Italiaanse leider heeft na een overtuigende overwinning op het veld van Torino een kloof van 21 punten op dichtste achtervolger Inter geslagen. Het was opnieuw een demonstratie van het dodelijke duo Victor Osmhen en Kvaratschelia Chvitsja, dat bij elk doelpunt betrokken was.