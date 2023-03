BEKIJK: Eén uurtje titelstress, maar dan bevrijdt Kvaratschelia Napoli toch

Napoli had vorige week zijn tweede competitienederlaag van het seizoen geleden, thuis tegen Lazio. Zou het dan toch nog kunnen mislukken?



Die twijfels namen tegen Atalanta minuut na minuut toe, want ook al zitten de Bergamasken zelf in een dipje, ze konden wel lang alle Napolitaanse aanvallen afweren.



Tot Chvitsja Kvaratschelia zijn duivels ontbond en met enkele onnavolgbare heupbewegingen de voltallige Atalanta-defensie het bos instuurde.



Omdat Atalanta tot dan toe niets had laten zien, leek de match gespeeld. Toch ontsnapte Napoli aan de gelijkmaker tot 2 keer toe. Doelman Gollini was de redder in nood. Na de 2-0 van Rrahmani was de zege helemaal een zekerheid.