Na bijna 1 jaar maakt Pogba comeback, Juventus gaat na rust op en over stadsgenoot Torino

Op 19 april viel Paul Pogba na 10 minuten uit in Liverpool-Manchester United met een kuitblessure. Het zou zijn laatste match voor United worden, want in de zomer verhuisde hij - voor de tweede keer in zijn carrière - naar Juventus.



Maar voor hij daar kon debuteren, moest hij eerst helemaal genezen. En dat bleek geen sinecure. Pogba moest onder meer het WK laten passeren, liet zich opereren en sukkelde van de ene in de andere - soms schimmige - blessure.



Tegen Torino stond hem uiteindelijk niets in de weg om toch zijn opwachting te maken. In de 69e minuut kwam hij Barrenechea vervangen.



Het was meteen een invalbeurt met het mes tussen de tanden, want Juventus was aan het doordrukken om van 2-2 alsnog afstand te nemen van Torino.



Dat lukte vrij snel na de invalbeurt van Pogba, al had die er zelf geen groot aandeel in. Verdediger Bremer kopte de 3-2 binnen en lag ook aan de basis van de 4-2 van Rabiot, die pas na een lange studie van de VAR werd goedgekeurd.