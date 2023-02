Na meer dan 25 jaar wint Cremonese eindelijk weer een match in de Serie A, razende Mourinho weggestuurd

Cremonese had sinds zijn laatste passage in de Serie A, in 1995-1996, geen enkele match meer kunnen winnen op het hoogste niveau in Italië. 30 matchen en meer dan 25 jaar duurde de kwelling voor de club van Cyriel Dessers.



Dessers zou als bankzitter geen aandeel hebben in de zege tegen AS Roma. Frank Tsadjout had dat met de openingsgoal wel.



Roma leek het in de 2e helft na de gelijkmaker van Spinazzola recht te zetten, maar een penalty van Ciofani volstond voor Cremonese voor de 3 punten.



José Mourinho maakte het niet meer mee, want de coach van Roma werd weggestuurd na enkele Engelstalige vloeken.



Door die ene zege komt Cremonese zowaar weg van de laatste plaats - die is nu voor Sampdoria - maar de redding is nog veraf. De kloof met de veilige 17e plaats is 8 punten.