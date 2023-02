Milan viert wederoptreden van Zlatan met zege tegen Atalanta

De vier Belgen in de selectie van Milan begonnen allemaal op de bank. Zij zagen dat hun ploeg na 25 minuten op voorsprong kwam na een pechmoment voor doelman Musso van Atalanta.

Een afstandsschot van Hernandez was schitterende, maar de doelman van Atalanta had bijzonder veel pech dat de poging via de paal en zijn eigen rug in doel verdween (zie video).

Het meest gedenkwaardige moment van de avond kwam er een kwartier voor tijd. Zlatan Ibrahimovic maakte zijn debuut voor Milan dit seizoen. Het maakt hem tot de oudste Milan-speler in de Serie A. Charles De Ketelaere maakte het mee vanop de eerste rij, want hij viel samen met de spits in.

Pas vlak voor het einde stelde Messias de zege helemaal veilig voor de thuisploeg. De eindstand stond al op het scorebord toen ook Saelemaekers nog een paar speelminuten kreeg.

Na een moeilijke periode heeft Milan zich herpakt. Het won zijn heenmatch tegen Tottenham in de Champions League en heeft in de Serie A drie zeges op een rij geboekt. Leider Napoli blijft in Italië voorlopig wel een klasse apart.