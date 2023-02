Ook in shirt voor Valentijn blijft Napoli maar winnen in de Serie A

Napoli is aan een indrukwekkende reeks bezig in de Serie A. Sinds de enige competitienederlaag op 4 januari heeft het nu 6 wedstrijden op een rij gewonnen. Rode lantaarn Cremonese was een gewillig slachtoffer.



Kvaratschelia mocht rustig op wandel in de zestien bij de openingsgoal en na de rust werd er niet beter verdedigd. Zo mocht Osimhem van wel heel dichtbij zijn 8e in 6 duels scoren. De Nigeriaan is topschutter en zit al aan 17 stuks dit seizoen. Elmas legde de eindstand vast op 3-0.



Napoli breidt zo zijn voorsprong op Inter, dat maandag speelt tegen Sampdoria, uit tot 16 punten. De spelers van Napoli speelden in een speciaal shirt dat verwijst naar Valentijn, een ideaal cadeau voor voetbalgekke tifosi in Napels.